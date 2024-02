Dal suolo di Marte le "fibre" per costruire basi spaziali

Lunedì 26 Febbraio 2024, 12:58

Niente più "mega traslochi" dalla Terra. Il materiale per costruire il futuro dell'umanità su Marte potrebbe arrivare direttamente dal suolo del Pianeta Rosso. Alcuni ricercatori hanno infatti scoperto un metodo per trasformare il suolo marziano in fibre resistenti quanto l'acciaio, aprendo la strada alla costruzione di materiali durevoli per una potenziale base su Marte. A riportarlo è "New Scientist" che spiega in un interessante articolo il futuro dell'esplorazione spaziale. Secondo gli scienziati, infatti, invece di trasportare enormi quantità di risorse su Marte, un'operazione estremamente costosa, l'idea è quella di sfruttare le risorse disponibili in loco per la costruzione. Peng-Cheng Ma, dell'Istituto Tecnico di Fisica e Chimica del Xinjiang in Cina, ha detto che l'obiettivo è quello di utilizzare il suolo marziano per sviluppare materiali in fibra con molteplici funzionalità, adatti sia per l'abbigliamento che per altri materiali basati su fibre. Questa innovazione potrebbe rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla colonizzazione di Marte, rendendola più sostenibile e fattibile.