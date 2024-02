La Nasa cerca volontari "marziani" per una simulazione di un anno

Giovedì 22 Febbraio 2024, 08:40

La NASA cerca quattro volontari per una simulazione di vita su Marte della durata di un anno, che si terrà nella struttura Mars Dune Alpha di 158 metri quadrati, costruita in 3D al Johnson Space Center a Houston, Texas. I partecipanti simuleranno passeggiate spaziali e saranno valutati fisicamente ed emotivamente nel corso dell'esperimento Crew Health and Performance Exploration Analog. La selezione durerà 13 mesi e inizierà l'anno prossimo, con un compenso di circa 60.000 dollari per ciascun partecipante. I requisiti includono essere cittadini americani tra i 30 e i 55 anni, in ottima salute, non fumatori, senza precedenti penali, con un master in materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), 1.000 ore di volo come piloti o addestramento militare completato. «Le attività maggiori riguarderanno le passeggiate spaziali simulate, le comunicazioni, la preparazione e il consumo dei pasti, l'esercizio fisico, l'igiene, il lavoro scientifico e il dormire», ha detto la Nasa.