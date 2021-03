Perseverance, nuovi audio: ecco il rumore che si sente guidando su Marte

Che cosa si proverebbe a guidare su Marte? E come arriverebbero alle nostre orecchie i rumori delle ruote sulla superficie sabbiosa, veicolati da una atmosferma molto più rarefatta della nostra? La Nasa ha diffuso la prima registrazione audio del rover Perseverance che corre sul cratere Jezero in cui è stato posato, e dove è alla ricerca di forme di vita (presenti e passate).

«Se sentissi un rumore del genere mentre guido la mia macchina, chiamerei il carro attrezzi», ha scherzato Dave Gruel, ingegnere che dalla Terra monitora i sistemi fotografici e audio del rover. «Ma se riflettiamo su cosa stiamo ascoltando e dove è stato registrato, è perfettamente logico».

🔊 Hear that? That's the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we've captured sounds while driving on Mars.

