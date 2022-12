Il cielo di dicembre: Marte raggiunge la distanza minimina dalla Terra e la Luna "giocherà" a nascondino

Sarà Marte il grande protagonista del cielo di dicembre, illuminato a festa dalle costellazioni invernali e da una pioggia di stelle cadenti. Anche la Luna darà spettacolo giocando a nascondino coi pianeti, mentre le notti si faranno sempre più lunghe fino al solstizio d'inverno del 21 dicembre. A elencare gli appuntamenti imperdibili del mese è l'Unione Astrofili Italiani (Uai). Si parte con il Pianeta Rosso, che «raggiungerà l'opposizione al Sole l'8 dicembre e all'alba dello stesso giorno verrà occultato dalla Luna piena», spiegano gli astrofili.

«Marte rimarrà visibile per tutta la notte: sorgerà al tramontare del Sole, culminerà a sud nelle ore centrali della notte e potremo seguirlo fino all'alba. Il pianeta raggiungerà anche la massima luminosità, le maggiori dimensioni apparenti all'osservazione con il telescopio, e la minima distanza dalla Terra, circa 81,5 milioni di chilometri». A dicembre anche gli altri pianeti si faranno ammirare. La sera sarà ancora possibile osservare per breve tempo Saturno (sempre più basso sull'orizzonte a sud-ovest, nella costellazione del Sagittario) e più a lungo Giove (in direzione sud-ovest, nella costellazione dei Pesci).

Mars is at it's closest to Earth. Here's a photo I captured of it last night using a 14" telescope. You can clearly see the northern polar ice cap! I'm working hard to learn to overcome the challenges of planetary photography to bring you the best images of Mars at opposition. pic.twitter.com/Dm4y1Pguad

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 30, 2022