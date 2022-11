Luna e non solo. L'Europa punta sullo Spazio, con un nuovo confronto Italia-Francia

Luna e non solo. L’Europa mette gli occhi sullo spazio. E prova a definire un bilancio record per l’Esa, l’Agenzia spaziale europea, per il prossimo triennio: la nuova frontiera prevede una possibile dotazione di oltre 18,5 miliardi di euro, in aumento di quasi il 30% rispetto all’ultimo budget, e in grado di coprire ed espandere tutte le attività dell’organizzazione. All’orizzonte, una nuova materia di confronto tra Italia e Francia. Lo Spazio, dunque. Proprio mentre sulla Terra la popolazione raggiunge quota 8 miliardi. E proprio mentre la missione "Artemis 1" segna la traiettoria del ritorno sulla Luna (con obiettivo Marte). Anche grazie alla tecnologia italiana. Alessandra Camilletti ne parla con Gabriele Rosana, giornalista e analista politico, direttamente da Bruxelles.