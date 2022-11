Asteroide killer nascosto dalla luce del Sole: è potenzialmente pericoloso per la Terra secondo gli astronomi

Asteroidi - Per molto tempo, il bagliore del sole ha nascosto un trio di rocce spaziali che potrebbero rappresentare un problema per il pianeta. Dei tre asteroidi scoperti di recente dagli astronomi, due sono così massicci da essere stati descritti come "killer di pianeti" - e uno ha il potenziale per attraversare l'orbita della Terra, secondo un nuovo studio. L'area compresa tra le orbite della Terra e di Venere è spesso nascosta dal bagliore del Sole, il che rende "notoriamente difficile" per gli astronomi osservare ciò che potrebbe essere in agguato.

Come riporta Cbs, di recente gli astronomi sono riusciti ad aggirare la sfida effettuando rilevamenti durante la notte. Nascosto dietro il bagliore, c'era un trio di asteroidi vicini alla Terra, secondo il Center for Near Earth Object Studies della NASA.

I tre asteroidi sono stati chiamati 2021 LJ4, 2021 PH27 e 2022 AP7. Il primo dei tre è piccolo e si trova in un'orbita sicura e «completamente interna all'orbita terrestre». Finora sono stati scoperti solo circa 25 asteroidi con questo tipo di orbita, hanno dichiarato gli astronomi in un comunicato stampa, a causa del sole.

L'asteroide più vicino al sole: 2021 PH27

Anche 2021 PH27 fa parte di questa categoria, con una differenza: è molto più grande. 2021 PH27 ha un diametro compreso tra 0,9 e 1,7 chilometri (da 0,5 a 1 miglio) ed è l'asteroide più vicino al Sole conosciuto, secondo un comunicato stampa del Noir Lab, che rende la sua superficie così calda da poter fondere il piombo. È "probabile che ci siano molti altri asteroidi di queste dimensioni e di questo tipo all'interno della regione, affermano i ricercatori nel loro studio.

«La nostra indagine sta perlustrando l'area all'interno delle orbite della Terra e di Venere alla ricerca di asteroidi», ha dichiarato l'astronomo Scott Sheppard, autore principale del nuovo studio. «Finora abbiamo trovato due grandi asteroidi vicini alla Terra di circa 1 chilometro di diametro, una dimensione che chiamiamo planet killer». Il terzo e ultimo asteroide appena scoperto è 2022 AP7 e, a differenza degli altri membri del trio, ha il potere di sferrare un colpo più potente al pianeta. Questo asteroide è più grande di 2021 PH27, con un diametro lungo poco meno di un miglio. È un asteroide Apollo, il che significa che ha un percorso orbitale che un giorno potrebbe costringerlo a entrare in contatto con la Terra. È anche il più grande oggetto potenzialmente pericoloso per il pianeta scoperto in circa otto anni, hanno detto i ricercatori.

«Nel corso del tempo, questo asteroide diventerà sempre più luminoso nel cielo, poiché inizierà ad attraversare l'orbita terrestre sempre più vicino a dove si trova effettivamente la Terra», ha dichiarato Sheppard al New York Times. «È quello che chiamiamo un pianeta killer. Se questo colpisse la Terra, causerebbe la distruzione di tutto il pianeta». Ma lo scienziato planetario Tracy Becker ha dichiarato anche che c'è «una probabilità estremamente bassa».

Ora la caccia ad altri asteroidi continua con la Dark Energy Camera (DECam), che utilizza una tecnologia altamente sensibile e ad alte prestazioni per catturare ampie porzioni di cielo spaziale. «Sono necessarie ampie aree di cielo perché gli asteroidi interni sono rari e sono necessarie immagini profonde perché gli asteroidi sono deboli e si deve lottare contro il cielo luminoso del crepuscolo vicino al Sole e contro l'effetto distorsivo dell'atmosfera terrestre», ha dichiarato Sheppard nel comunicato stampa. In questo modo si può andare più in profondità e sondare l'interno del Sistema Solare «in modi mai fatti prima».

