Sabato 7 Ottobre 2023, 07:00

FOLIGNO - Sette giorni, trenta attività coinvolte e quaranta opere in mostra. È il progetto “Arte in Vetrina Foligno” che prende il via oggi e si estenderà fino al 15 ottobre. Lo ha realizzato Confcommercio Foligno e comprensorio, guidata dal presidente Aldo Amoni in collaborazione con Spazio 121 Arte e l’associazione “Borghi e Centro Storici della Valle Umbra”. A presentare l’iniziativa, insieme ad Amoni, c’erano per Confcommercio Monica Albanesi, Ramona Roila, Nicolegga Cavadenti Gasparetti e per “spazio 121 Arte” il presidente Pippo Cosenza e Patrizio Roila. “Per sette giorni – spiega Cavadenti Gasparetti – una trentina di negozi del centro esporranno, tra quadri e sculture, circa 40 opere d’arte trasformando così il cuore cittadino in una galleria d’arte a cielo aperto. Il tutto sarà visitabile seguendo un percorso che permetterà, oltre che di poter fare una passeggiata in centro e scoprire le tante attività commerciali presenti, anche di poter godere delle tantissime bellezze che la città è in grado di offrire”. “Questo progetto – ha commentato Amoni – alla sua “data zero” ha lo scopo di valorizzare Foligno attraverso l’arte nella forma di quadri e sculture che vengono accolti in un contesto insolito, ma non per questo meno accattivante, e cioè le vetrine dei negozi”. “Abbiamo aderito a questa iniziativa – ha sottolineato Cosenza – perché l’obiettivo è quello della divulgazione dell’arte, ambito nel quale già facciamo molto sia a livello locale che nazionale ed internazionale. La nostra realtà esiste da una decina di anni ed ha già dato corpo ad importanti progetti”. Una occasione ulteriore questa utile anche per fare semplicemente due passi nel cuore cittadino potendo apprezzarne le bellezze storico artistiche e anche per farsi un giro tra le diverse attività commerciali e di ristorazione. Una passeggiata, quindi, in modalità full immersion che vedrà gli esercenti raccogliere anche le istanze dei cittadini così da creare un confronto a doppia mandata. Le opere esposte sono realizzate dagli artisti: Marina Benedetti, Angelisa Bertoloni, Cristina Bigerna, Walter Capezzali, Teresa Chiaraluce, Ornella Cosenza, Picco Cosenza,Angelo Dottori, Vera Garofalo, Massimo Garofanini, Arnhild Kart, Antonia Leonardi, Emilio Leonardi, Lughia, Luigi Marzo, Armando Moriconi, Antonio Persichini, Cecilia Piersigilli, Francesco Pujia, Achielle Quadrini, Patrizio Roila, Raul Scarponi, Salvo Seria, Stephanie Seymour, Cristina Staffolani. Le vetrine coinvolte sono invece quelle di: A’ Biddikkia Panarea, B&B Fashion, Bastida, Cactus di Sabbia, Camilli, Camiceria Caposanmarco, Città del Sole, Emlun, Exenne, Ominide Fauzio, Federica Abbigliamento, Ferri, Garcon&Femme, Giugiò, La mosca bianca, Le ragazzerie, M.A.C. cosmetics, Miumà Accessori, O’Sa Abbigliamento, Ottica iSee, Paris Match, Paly Baby, Salotto Verde, Tardioli.

Giovanni Camirri