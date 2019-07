Illusione ottica: il bianco e nero percepito come colore, un esperimento visivo inganna il nostro cervello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quest'immagine è a colori o bianco e nero? Potere delle illusioni ottiche, se il vostro cervello ad un primo sguardo vi fa percepire la foto a colori. Ad un'ulteriore occhiata, infatti, vi renderete conto che l'immagine è in bianco e nero. Il creatore di quest'illusione ottica, che ha iniziato a girare sui social, si chiama Øyvind Kolås e ha testato la tecnica (chiamata Color Assimilation Grid) per un esperimento visivo. Tutti gli studenti con lo sguardo attento rivolto ai loro computer, sono ritratti nei toni del bianco e nero, ma sovrapponendo alla foto una griglia formata da linee verticali ed orizzontali in tre colori, blu, rosso, arancione, il cervello non percepisce più come predominanti la scala di grigi, ma il colore.Viene spiegato nell'articolo su wired.it, che in realtà l'esperimento di illusione ottica, seppur interessante, non rivela nulla di sorprendente. Bart Anderson, dell'Università di Sydney spiega, infatti, che “il nostro cervello comprime le informazioni visive quando guardiamo distrattamente un oggetto, e non ci prendiamo quindi il tempo di esaminarlo da vicino, dandoci un’impressione generale”.In effetti basta guardare con maggiore attenzione ed il cervello non viene più ingannato. Ma a dimostrazione dell'efficacia dell'esperimento, il suo creatore Kolås, lo ha impiegato anche in un video, un'animazione che vede protagonista una ragazza ed un cane. Da notare che con immagini in movimento, e non statiche, per il nostro cervello è più difficile sopprimere l'effetto ingannevole.