Eclisse di Sole anulare, cos'è e dove si potrà osservare

Avete mai osservato un'eclisse di Sole anulare? Dall'altre parte dell'oceano si stanno già preparando allo spettacolo. Il 14 ottobre lo spettacolo dell'eclisse anulare di Sole catturerà milioni di persone: attraverserà il cielo partendo dagli Stati Uniti Nord-occidentali, per poi spostarsi sopra Messico, America Centrale e Sud America, uscendo infine dal Brasile.

Eclisse di Sole anulare cos'è

Il fenomeno sarà dovuto alla Luna, che si troverà tra la nostra stella e la Terra, ma ad una certa distanza da quest'ultima: ciò vuol dire che il disco lunare non sarà abbastanza grande da oscurare completamente il Sole, che apparirà come un "anello di fuoco". Dal momento che la stella non sarà mai del tutto coperta, gli osservatori dovranno sempre indossare un'adeguata protezione per gli occhi.

Dove si può osservare

Durante un' eclissi anulare come quella di domani, il cielo rimane abbastanza luminoso, anche con il Sole coperto al 90%. L'anello di fuoco potrà essere ammirato solo da coloro che si trovano su una ristretta traiettoria, ma nelle zone limitrofe si riuscirà comunque a vedere un' eclissi parziale, che si verifica quando Terra, Luna e Sole non sono perfettamente allineati.

Può osservarla chi abita negli Stati Uniti Nord-occidentali, Messico, America Centrale e Sud America. L'ultima cosa dell'eclisse arriverà anche in Brasile.

Durante l' eclissi si potranno anche sperimentare alcuni cambiamenti dovuti al raffreddamento della ionosfera causato dalla momentanea oscurità. La ionosfera costituisce il confine tra la bassa atmosfera terrestre e il vuoto dello spazio ed è formata da particelle cariche elettricamente per via della radiazione solare. Un' eclissi, dunque, 'spegnè il meccanismo che fa caricare le particelle della ionosfera imitando le condizioni notturne, perciò i numerosi segnali di comunicazione che passano attraverso questa zona potrebbero subire interruzioni.

Se sei in Europa dovrai accontentarti della diretta streaming della Nasa.

Eclisse e sicurezza

Il Sole non è mai completamente bloccato dalla Luna durante un'eclissi solare anulare. Pertanto, durante un'eclissi anulare, non è mai sicuro guardare direttamente il Sole senza una protezione speciale per gli occhi. La visualizzazione di qualsiasi parte del Sole luminoso attraverso una lente della fotocamera, un binocolo o un telescopio senza un filtro solare speciale fissato sulla parte anteriore dell'ottica causerà immediatamente gravi lesioni agli occhi.

When viewing a solar eclipse, always remember these important steps:



1. Put on your eclipse glasses

2. View the solar eclipse

3. Look away from the Sun to take off your glasses



When viewing a solar eclipse, always remember these important steps:

Quando si guarda un'eclissi solare anulare direttamente con gli occhi, è necessario guardare attraverso occhiali solari sicuri ("occhiali eclissi"). Gli occhiali da sole normali, non importa quanto siano scuri, non sono sicuri per la visione del Sole. I visori solari sicuri sono migliaia di volte più scuri e dovrebbero rispettare la norma internazionale ISO 12312-2.