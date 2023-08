Virgin Galatic vola nello spazio per la prima volta (con dei turisti a bordo)

L'aereo spaziale VSS Unity di Virgin Galactic ha compiuto la prima missione ufficiale: il volo spaziale è avvenuto con successo nella giornata di giovedì 10 agosto 2023 . La missione, nota come Galactic 02, è decollata poco dopo le 11 del mattino dallo Spaceport America in New Mexico. A bordo della navicella c'erano sei persone in totale: il comandante dell'aereo spaziale ed ex astronauta della Nasa CJ Sturckow, il pilota Kelly Latimer e Beth Moses, capo istruttore astronauta di Virgin Galactic che ha addestrato l'equipaggio prima del volo.