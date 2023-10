Cerchi delle fate, come si formano e cosa sono quei misteriosi dischi rotondi di terra sterile: scoperti in altri 15 Paesi

Visti dall'alto sembrano tanti pois, la fantasia a cerchietti che caratterizza uno stile per l'abbigliamento. La verità è che sono ancora molto misteriosi e non si capisce fino in fondo come si formino i cerchi delle fate.

Cerchi delle fate, cosa sono

Così si chiamano quei dischi rotondi di terra sterile che possono estendersi per chilometri sul terreno. Le origini misteriose di questo fenomeno hanno incuriosito gli scienziati per decenni. In passato erano stati individuati solo nelle terre aride del deserto della Namibia in Africa meridionale e anche in Australia occidentale. Ma un nuovo studio ha utilizzato l'intelligenza artificiale per identificare modelli di vegetazione che assomigliano ai cerchi delle fate in centinaia di nuove località in 15 Paesi di tre continenti. Lo riporta CNN.

Come si formano?

Questo potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere i cerchi delle fate e la loro formazione su scala globale. Per la nuova indagine pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori hanno analizzato set di dati contenenti immagini satellitari ad alta risoluzione di zone aride, o ecosistemi aridi con scarse precipitazioni, provenienti da tutto il mondo.

«L'uso di modelli basati sull'intelligenza artificiale su immagini satellitari è la prima volta che viene fatto su larga scala per individuare modelli simili ai cerchi delle fate", ha dichiarato in un'e-mail a CNN l'autore principale dello studio, il dottor Emilio Guirado, scienziato dei dati presso l'Istituto multidisciplinare per gli studi ambientali dell'Università di Alicante in Spagna.

Per prima cosa, gli autori dello studio hanno addestrato la rete neurale a riconoscere i cerchi delle fate inserendo più di 15.000 immagini satellitari scattate in Namibia e in Australia. I risultati hanno mostrato 263 località di terraferma in cui erano presenti modelli circolari simili.

I ricercatori hanno stabilito che si formano soprattutto in terreni molto secchi e sabbiosi, altamente alcalini e poveri di azoto. Gli scienziati hanno anche scoperto che i cerchi delle fate aiutano a stabilizzare gli ecosistemi, aumentando la resistenza di un'area a disturbi come inondazioni o siccità estrema.

Ma la domanda "Cosa forma i cerchi delle fate?" rimane ancora complessa. I fattori principali che si studiani sono le condizioni climatiche, l'auto-organizzazione delle piante, e anche gli insetti come le termiti. Fiona Walsh, che è parte di un team internazionale che ha studiato i cerchi delle fate In Australia ma non ha partecipato a questa indagine, ha affermato che i cerchi delle fate in Australia sono inestricabilmente legati all'attività delle termiti. La ricerca del loro team, condotta in stretta collaborazione con le popolazioni indigene, ha determinato che nell'Australia Occidentale e nel Territorio del Nord le termiti sono intrinseche al funzionamento dei cerchi delle fate, chiamati "linyji" nella lingua Manyjilyjarra e "mingkirri" nella lingua Warlpiri, ha detto la Walsh alla CNN in una e-mail.

«Gli aborigeni hanno illustrato questi schemi almeno dagli anni '80 e hanno detto di conoscerli da generazioni, probabilmente da millenni prima», ha detto Walsh. In Australia, le termiti non hanno semplicemente un "ruolo"", ha aggiunto. «Sono il meccanismo principale e le interpretazioni devono essere incentrate sulla dinamica termite-pianta-suolo-acqua».