Iran, Qantas modifica la rotta dei voli Londra-Perth dopo l'attacco a Damasco

Sabato 13 Aprile 2024, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 10:51

La compagnia aerea australiana Qantas ha annunciato una modifica temporanea delle rotte dei suoi voli a lungo raggio tra Londra e Perth. La decisione è stata presa per evitare lo spazio aereo dell'Iran , in seguito alla promessa di una risposta iraniana all'attacco, attribuito a Israele, contro il consolato di Damasco. Questo incidente ha causato la morte di 16 persone, inclusi due generali delle Guardie rivoluzionarie.

Dettagli sulla modifica delle rotte

Un portavoce di Qantas ha riferito che la rotta originale di 17,5 ore da Perth a Londra includerà ora una sosta a Singapore per rifornimento e per adottare un percorso alternativo. Il volo di ritorno da Londra a Perth rimarrà diretto, ma seguirà una rotta diversa, sfruttando venti favorevoli. Questa misura non influenzerà altri voli della compagnia.