Un misterioso «uovo dorato» scoperto in Alaska potrebbe rivelare «una nuova specie» sconosciuta

Una sorta di bizzarro uovo dorato è stato ritrovato sul fondo dell'oceano al largo delle coste dell'Alaska e ora gli scienziati marini stanno cercando di capire di cosa si tratti esattamente. Gli esperti del Centro Nazionale di Oceanografia di Southampton non sono ancora riusciti ad identificarlo esattamente, ma hanno concordato sul fatto che potrebbe trattarsi «potenzialmente di una nuova specie».

Uovo dorato misterioso, i ricercatori in Alaska: «Qualcosa ha cercato di entrare... o uscire»

Uovo o invertebrato marino?

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha descritto il misterioso oggetto come lucido e delicato al tatto. Semba ricordare i resti di una spugna marina o l'involucro di un uovo: a sostegno di questa seconda ipotesi la presenza di «un foro nella parte anteriore, suggerendo che da esso sia nato qualcosa», ha dichiarato la dottoressa Tammy Horton del Centro di Oceanografia, aggiungendo che «potrebbe effettivamente trattarsi di un contenitore per uova di qualche tipo il che spiega il foro di uscita».

La dottoressa Lucy Woodall, professoressa di conservazione marina all'Università di Exeter, sostiene che l'oggetto ricordi più un invertebrato acquatico immobile molto simile al corallo, e sul foro ha un'altra versione: «Il buco è probabilmente solo un danno subito nel corso del tempo - ma, ha poi concordato - potrebbe fornire una visione completamente nuova su come la vita nelle profondità marine sopravvive e prospera».

La scoperta

Gli scienizati della NOAA hanno utilizzato un braccio meccanico azionato a distanza per toccare l'oggetto e rimuoverlo dalla roccia: in questo modo "l'uovo" è stato aspirato attraverso un tubo per riportarlo a riva e prelevarne un campione da analizzare.

Saranno ora i test del DNA eseguiti in laboratorio a far luce sull'entità del misterioso oggetto. Gli scienziati - che non escludono che gli accertamenti possano rivelare un animale completamente nuovo e rimasto finora sconosciuto alla scienza - «Hanno prelevato un campione per studiarlo più da vicino ed effettuare alcune analisi genetiche per determinare almeno da che tipo di animale proviene». «Il mare profondo è pieno di meraviglie che stiamo scoprendo solo adesso - ha dichiarato Kerry Howell, professore di ecologia delle profondità marine presso l'Università di Plymouth - secondo il quale l'oggetto è «diverso da qualsiasi cosa abbia mai incontrato».