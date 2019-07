Antonio Zoccoli nuovo presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, succede a Ferrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) è Antonio Zoccoli. Il fisico bolognese prende il posto di Fernando Ferroni che ha presieduto l’Istituto dal 2011 per due mandati.Zoccoli, nato a Bologna nel 1961, si è laureato in fisica all’Università felsinea, dove oggi è professore ordinario di fisica sperimentale.Lo scienziato, con decreto del Miur, dal 1° luglio, dunque, assume la massima carica dell'Ente di ricerca.Ricercatore associato della Sezione Infn di Bologna, di cui è stato direttore dal 2006 al 2011, dal 2011 è membro della Giunta esecutiva dell’Infn stesso, di cui è stato anche vicepresidente.Nel corso della sua carriera scientifica, è sempre stato attivo nel campo sperimentale della fisica fondamentale, nucleare e subnucleare. È stato dapprima membro delle collaborazioni Muon Catalysed Fusion al Rutherforf Lab (UK) e OBELIX al CERN di Ginevra, successivamente ha partecipato all’esperimento HERA-B al laboratorio DESY di Amburgo, e dal 2005 è membro della collaborazione ATLAS al CERN che, insieme alla collaborazione CMS, ha annunciato la prima osservazione del bosone di Higgs nel luglio 2012. Zoccoli è coautore di più di 700 pubblicazioni scientifiche e tecniche su riviste internazionali.Dal 2008 presiede la Fondazione Giuseppe Occhialini per la diffusione della cultura della fisica.enzo.vitale@ilmessaggero.it