Zendaya a Roma, i look sul red carpet di Challengers: lei tennista sexy (10), Ghali fuori stagione (5), Muccino e moglie (6 politico)

Parata di star all'anteprima romana di Challengers, l'ultimo film di Luca Guadagnino che uscirà nelle sale italiane il 24 aprile. Il cast del film, incentrato su un’ex prodigio del tennis che diventa allenatrice, è sbarcato a Roma e alla première al Cinema Barberini è stata ovviamente una sfilata di star. Regina del red carpet la protagonista della pellicola Zendaya, l'attrice che a soli 28 anni vanta già due Emmy e un Golden Globe. I suoi look studiati nei minimi dettagli sono diventati virali sul web. Doppio outfit, per il photocall del pomeriggio e per la serata. E, neanche a dirlo, non sbaglia un colpo.