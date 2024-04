Roma, la Premiere di "Challengers" incanta il Red Carpet

La città eterna si è trasformata in un palcoscenico di glamour e stelle per la premiere di " Challengers ". Il tappeto rosso steso a Roma ha accolto cast, celebrità e fan entusiasti, tutti riuniti per l'attesissima proiezione. L'evento ha visto la partecipazione delle star del film e di numerosi volti noti dello spettacolo, che hanno sfilato sotto i flash dei fotografi, creando un'atmosfera elettrizzante. "Challengers" promette di essere un film che lascerà il segno, e la sua premiere nella capitale italiana ne è stata la degna apertura.