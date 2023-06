Vittorio Feltri compie 80 anni: «Berlusconi mi regalò il 7% dell'azienda quando dirigevo Il Giornale: con quei soldi comprai casa ai miei 4 figli»

Vittorio Feltri compirà 80 anni il 25 giugno, ma è sempre in movimento. Dopo tanti anni come direttore di Libero sta per tornare al Giornale, che sarà diretto da Alessandro Sallusti. «A me hanno proposto di tenere l'omelia della domenica». Nessun aumento, ma stesso stipendio. «Che è già molto alto - ammette - La libertà di un giornalista si misura dalla busta paga. Dalla possibilità che hai di andare da un sarto e farti fare un buon abito su misura», dice al Corriere della Sera.