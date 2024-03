Novantacinque contagi in totale in tutto il 2023 nel Lazio e 362 in tutta Italia. Non è una pandemia stile Covid, di quelle che si trasmettono come un’influenza. Ma è un’infezione virale tropicale: la Dengue. La Regione, in base alle disposizioni nazionali, si è attrezzata con due ordini di vaccini: 500 dosi in arrivo e altre 2.500 nelle prossime settimane, da mettere a disposizione per chi dovesse recarsi in aree del mondo a rischio.