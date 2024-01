Virginia Raffaele, stasera in tv “Colpo di Luna”: chi è la comica? Età, dieta, sport, vita privata, figli, imitazioni e Instagram

Virginia Raffaele debutta oggi su Rai 1 con il suo one woman show “Colpo di Luna”. Comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Ci sono tutti i mille colori che hanno reso unico il talento di Virginia Raffaele, in questo suo primo show televisivo «Colpo di Luna» - prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine - in onda per tre venerdì in prima serata, a partire dal 12 gennaio su Rai 1.

Il programma sarà un mix di varietà ispirato alla tradizione del Luna Park e al celebre Rai Teatro 10. Tra le novità più sorprendenti, spicca la presenza di una inedita ed esilarante Patty Pravo, una delle nuove maschere ideate da Virginia Raffaele per questo spettacolo. Scopriamo in attesa di vedere stasera in tv lo show, qualcosa in più su Virginia Raffaele.