I vip che non lasceranno l'eredità ai figli, da Elton John a Bill Gates e Sting: «Devono imparare il valore dei soldi»

Figli privilegiati ma non viziati. Da Shaquille O'Neal a Daniel Craig ed Elton John, sono diverse le star che non lasceranno la loro eredità ai figli. Non vogliono viziarli, né far sì che diano tutto per scontato a causa dell’immensa disponibilità economica a cui sono sempre stati abituati. Quale sarà quindi la destinazione dei patrimoni accumulati per intere carriere? Nella maggior parte dei casi, la beneficenza. «Insegnare ai figli il valore del denaro e del lavoro» sembra una priorità piuttosto diffusa tra i ricchissimi, soprattutto tra quelli nati in famiglie comuni che hanno dovuto costruire la propria fortuna da zero. E allora ecco chi sono le star che hanno preso questa decisione.