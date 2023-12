Vera Gemma: «Ho fatto la spogliarellista dopo essermi mangiata tutta l'eredità. Gli uomini? Mi piacevano quelli usciti dal carcere»

Dopo aver vinto al Festival di Venezia, nella sezione Orizzonti i premi miglior regia e miglior attrice ora Vera Gemma può vincere l'Oscar per l’Austria come miglior film straniero. Questione di ore poi si sapra se "Vera", questo il titolo del film, sarà premiato oppure no. Un film sulla sua vita che piace anche in America. Una storia nata dalla curiosità del regista Tizza Covi che «ha iniziato a venire spesso a Roma per chiacchierare, era curiosa della mia vita, finché ha detto che voleva raccontare tutto di me: i fidanzati sbagliati, come ho finito i miei soldi, il mio non sentirmi all’altezza di mio padre».