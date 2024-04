Missili Patriot e Samp/T, l'Ucraina li reclama per difendersi dal fuoco russo:​ chi li ha e a cosa servono

Patriot americani e il Samp/T, il sistema di difesa aerea franco-italiano: è quanto reclama Kiev per proteggersi dal diluvio di fuoco russo che arriva dal cielo. I Patriot che potrebbero essere schierati in Ucraina «sono almeno 100», ha dichiarato giorni fa il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, una dato fatto proprio anche dal capo della diplomazia Ue, Josep Borrell. Ma il segretario generale della Nato, Jens Stontelberg, è intervenuto per sottolineare che il numero di batterie in Europa è «un'informazione top secret» e che in ogni caso «sono significativamente» meno di 100.

