Ucraina, la controffensiva ha fallito i suoi obiettivi. Gli Usa: «Kiev può perdere la guerra in pochi giorni»

Adesso si cerca una nuova strategia, entro l'inizio del prossimo anno, per risolvere le sorti di Kiev. Secondo il Ny Times, la spinta per un nuovo approccio arriva dopo che la controffensiva dell’Ucraina, durata mesi, ha fallito nel suo obiettivo di riconquistare il territorio perduto e dopo settimane di incontri spesso tesi tra alti funzionari americani e ucraini. Di fatto il 2023 non è stato un anno decisivo, anzi la situazione rischia di andare a vantaggio di Putin.

