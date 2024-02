Trump, gli Usa possono uscire dalla Nato? E possono rifiutarsi di difendere un paese attaccato? La legge Usa e l'articolo 5

In un comizio a Conway, nella South Carolina, Donald Trump ha affermato che non esiterebbe a «incoraggiare» la Russia ad attaccare i Paesi della Nato che non rispettano i loro impegni finanziari. Rispolverando così il suo cavallo di battaglia, evocato spesso quando era presidente, contro i Paesi riluttanti ad aumentare il loro contributo alla difesa al 2% del loro Pil. Le parole di Donald Trump sono state accolte con sconcerto e compatta riprovazione internazionale, tuttavia hanno messo in luce una realtà con cui la diplomazia si misura già da qualche tempo: l’ipotesi che l’Alleanza vada avanti senza gli Stati Uniti. Ma un’uscita degli Usa dalla Nato, caldeggiata da Trump qualora venga rieletto, sarebbe praticabile? Di certo quasi impossibile, per effetto di un recente provvedimento presentato da due senatori. Uno dei quali repubblicano, segnale che Trump sulla questione Nato fatica a trovare appoggi anche all’interno del suo partito.