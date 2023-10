Tricarico: «Il Sanremo di Amadeus fa schifo, oggi chiunque può arrivare su quel palco, contano solo i like»

Francesco Tricarico contro tutti, dai social che «sono tossici» al «Sanremo di Amadeus che fa schifo». In un'intervista all'Adnkronos, il cantautore-pittore se la prende soprattutto «con la perdita del buon senso, della bellezza e della competenza in ogni campo». Che l'artista fosse parecchio critico sull'attuale momento storico lo si era già capito nel marzo scorso quando, dopo due anni di silenzio musicale, ha pubblicato il singolo «Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo 1», che se la prende appunto con Sanremo 2023, con il politicamente corretto, con i governi dei banchieri, con «chi usa i figli per fare soldi», con le gare di canto, di ballo, di cucina, con «le gare in generale» e con un elenco infinito di questioni d'attualità e, alla fine, «siccome l'elenco è lungo», annuncia che il brano avrà diversi sequel.

Highsnob dice addio alla musica, poi ci ripensa: «Non è vero, avevo bisogno di sentire la vostra energia»