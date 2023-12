The Voice Kids, stasera su Rai 1 la finale: concorrenti e squadre del talent show di Antonella Clerici

Ultimo appuntamento della stagione con «The Voice Kids», la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 22 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Al timone del programma come sempre Antonella Clerici che, insieme ai coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, è pronta per una serata di musica e divertimento insieme ai dodici giovani concorrenti in gara e alle loro famiglie. Arrivati al gran finale, stasera scopriremo chi sarà il vincitore del programma.