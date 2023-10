Tempesta Ciaran in arrivo, rischio violenti temporali e alluvioni. Dove e quando colpirà, le previsioni

È stata ribattezzata tempesta Ciaran. Quando colpirà l'Italia? E dove? Nel Regno Unito è già scattata l'allerta. Rischio inondazioni in diverse zone dell’Inghilterra, della Scozia e del Galles. Ci sono anche avvisi per violenti temporali anche in Irlanda del Nord.

Dalle prime ore di novembre un vortice attraverserà l'Atlantico e si approfondirà rapidamente, fino a posizionarsi sulle Isole Britanniche nella giornata di giovedì 2. Una vera e propria tempesta atlantica, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 130-160km/h. C'è il rischio di violente mareggiate. Da questo fenomeno ne deriverà un'intensa perturbazione che colpirà giovedì 2 novembre Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra. Piogge e rovesci, anche di forte intensità, si porteranno su Belgio, Olanda e settori occidentali della Germania. E anche in Italia, di seguito le previsioni.

Storm Ciarán 🌀 is set to bring damaging winds and heavy rain mid-week, with the outlook remaining unsettled too.

Read the full trend here 👇#weathertrend #weatherforecast #weatheroutlook #stormciaran https://t.co/jUS1ZLPcdq