Tank Merkava, ecco i carri armati di Israele entrati a Gaza: punti di forza e segreti (anche per la guerra dei tunnel)

L'operazione via-terra è scattata ieri sera. Da quel momento Gaza è sotto un bombardamento «senza precedenti», in un contesto (quello dal 7 ottobre in poi) che lo era già senza precedenti. A Gaza in queste ore ci sono i carri armati di Israele, i Merkava IV e l'ultima variante, il Mark V Barak introdotto quest'anno. I tank sono tra le più grandi e importanti risorse di uno dei migliori eserciti del mondo. I punti di forza sono tutti nell'innovazione tecnologica: sono prodotti e assemblati quasi interamente in Israele, ad eccezione di alcune parti americane, tedesche e del Belgio. Sono veicoli d'assalto corazzati che al loro interno hanno telecamere e sensori per rilevare minacce. A questi si aggiunge un computer che utilizza l'intelligenza artificiale e un sistema (chiamato Trophy) che funge da scudo contro gli attacchi missilistici. Secondo l'IDF, l'esercito israeliano, sarebbero in grado di «mettere in ginocchio qualsiasi altro carro armato».