Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 29 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Continua il periodo dei grandi film. Da «La seconda chance» su Rai 1 a «Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno» su Italia 1, passando per «Quello che veramente importa» su Rai 3, i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Oltre al cinema, spazio anche alle serie tv con «Il giro del mondo in 80 giorni» su Rai 2, agli show con «Il Volo-Tutti per uno» su Canale 5 e all'attualità, con «Quarto grado-Le storie» su Rete 4. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 29 dicembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.