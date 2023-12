Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 27 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Dalla finale di «Io Canto Generation» su Canale 5 a «Fuori dal coro» su Rete 4, i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Oltre a questo, però, anche tanti film, con «Dumbo» su Rai 1, «Batman Begins» su Italia 1 ed «Elizabeth: The Unseen Queen», il documentario sulla Regina Elisabetta su La7. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 27 dicembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

