Indizi e piccole tracce. Così è possibile costruire una mappa dei sottomarini nucleari nel Mediterraneo. Anche perché, a differenza delle navi, i loro spostamenti sono quasi impossibili da individuare. A volte, tuttavia, le nazioni lanciano segnali inequivocabili. Come gli Stati Uniti, che hanno pubblicato l'immagine del sommergibile nel Canale di Suez. Un messaggio chiaro, in questo caso, di deterrenza. In altre situazioni, invece, si può risalire alla posizione attraverso i provvedimenti presi dalle autorità locali. È il caso della Sardegna. E dell'allerta emanata per un sottomarino in immersione. Ma quanti ce ne sono nel nostro mare? E cosa sappiamo? Mettiamo insieme i pezzi del puzzle.

Sottomarino nucleare russo nel Mediterraneo, il «nuke sniffer» americano gli dà la caccia per cinque giorni