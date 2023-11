Due giorni di divieti assoluti in mare sulla costa orientale da Olbia a Villasimius. Un sommergibile militare sta costeggiando la Sardegna. Si intensifica l'attività marittima nel Mediterraneo. Stavolta protagonista è l'Italia. L’avviso è stato pubblicato sul sito della Guardia costiera di Arbatax. Il comandante del porto, Mattia Caniglia, ha ricevuto una comunicazione perché “il Comando Marina Ovest di Cagliari ha richiesto l’emissione di apposito Bando di Pericolosità per la presenza di un sommergibile immerso“. In seguito a questa segnalazione ha emesso il richiesto “bando di pericolosità“. Ma di chi è? E dove si trova?

