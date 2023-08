La Senna è troppo inquinata e la Federazione mondiale di nuoto, dopo l’ennesimo rinvio, ha dovuto annullare la gara preolimpica in programma oggi, domenica 6 agosto, nella capitale francese. Quindi, pronti, partenza... Stop. Iniziano a singhiozzo i preparativi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. A un anno dal via, quelle che dovevano essere le prove generali delle gare di nuoto sulla Senna si rivelano un flop. La qualità dell’acqua è «al di sotto degli standard accettabili e la salute degli atleti deve essere sempre la nostra principale priorità»: questa la sentenza della World Aquatics. «Di conseguenza, hanno spiegato, in consultazione con le autorità sanitarie pubbliche e i partner di consegna degli eventi, è annullata la Coppa del mondo di nuoto in acque libere prevista per questo fine settimana».

