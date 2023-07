Send, come funziona la nuova piattaforma che da oggi invia atti a valore legale: dal fermo amministrativo al preavviso di ipoteca

Da oggi 15 luglio è attiva la piattaforma SEND Servizio Notifiche Digitali (prima si chiamava Piattaforma Notifiche Digitali). Sul sito si può fare l'accesso sia come imprese che come cittadini. Cos'è? È un modo più semplice e veloce di gestire la corrispondenza di atti a valore legale. La piattaforma infatti digitalizza la gestione delle comunicazioni a valore legale, semplificando il processo sia per chi invia che per chi riceve.

Cerchiamo di capire come funziona e se potranno essere inviati attraverso questa piattaforma anche atti come il preavviso di ipoteca e il fermo amministrativo. Ci sono infatti atti che non possono essere inviati con SEND. Sono gli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile.