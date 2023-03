La Confederazione unitaria di base (Cub) e Slai Cobas hanno proclamato un nuovo sciopero generale dei settori pubblici e privati previsto per mercoledì 8 marzo 2023, invitando i lavoratori a prendere parte alle mobilitazioni che si terranno nella giornata internazionale di lotta contro ogni violenza e discriminazione di genere. Allo sciopero aderiranno quindi i lavoratori delle società di trasporto pubblico di linea (tram, autobus, metropolitana e treni).

La Cub ha reso noto di aver accolto la richiesta di indire uno nuovo sciopero generale avanzata dal collettivo per i diritti delle donne "Non una di meno", annunciando una mobilitazione sia nel comparto pubblico che in quello privato (resta escluso solo il settore del credito e quello del Trasporto Aereo-aeroportuale, che si mobiliterà il prossimo 17 marzo 2023).

«La precarietà nella vita e nel lavoro è divenuta una piaga per interi strati sociali ma lo è ancora di più per le donne, colpite oltremodo da una disparità salariale precarietà senza precedenti, come anche dallo sfruttamento, dalla mancanza di servizi, dall’abbrutimento culturale e delle relazioni sociali, dalle politiche xenofobe sull’immigrazione che stanno lasciando morire centinaia di persone nel Mediterraneo», si legge nel comunicato diffuso dalla Cub.

Lo sciopero coinvolgerà anche il mondo della scuola, tra dirigenti e personale ata di ruolo e precario. Vista la partecipazione dei docenti, non potrà essere garantito il normale svolgimento delle lezioni.