TuttoSanremo minuto per minuto, l'ultima serata degli "Amarello". E giù lacrime social

Se state già pensando a Sanremo 2025 e alla prima scaletta scritta da Marco Mengoni siete degli irriducibili del Festival e per questo meritate rispetto. Ma ancora di più lo merita Amadeus che, questa sera, chiude la sua esperienza da direttore artistico con numeri che anagrammano il trionfo. Tra poco scopriremo la/il/le/i vincitori della festa musicale più amata degli italiani [inserire qui nome vincitore, intanto chi legge prima delle 2 pazienti qualche ora], intanto mentre applaudiamo Amadeus, Fiorello e tutti quelli che hanno inteattenuto il Paese per quasi una settimana. E visto che non siamo Chat GPT e che applaudire e scrivere allo stesso tempo non si può fare, poggiamo i sentimentalismi sulla scrivania e saltiamo per il tuffo in questa ultima serata del Festival della Canzone Italiana.

Tiziano Ferro ringrazia Emma Marrone

Come avevamo iniziato ieri, iniziamo oggi. Ovvero con il dolcissimo scambio di affetto tra Tiziano Ferro ed Emma Marrone. Lo scrive sui social il cantante: «Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppi, troppi amici che partecipano. Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei volentieri andato a cantare con uno di loro. Ci sono amici che conoscete e che sapete che io amo: da Giuliano, Angelina, Alessandra, Emma, Fiorella. Ho detto a tutti ragazzi, vi siete messi d'accordo per andare per mandare in crisi il mio cervello, perché avrei voluto fare duetti con tutti loro».