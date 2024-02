Sabrina Ferilli a Domenica In per presentare la nuova fiction "Gloria": dalla carriera alla vita privata, chi è l'attrice

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Dai Ricchi e Poveri a Renga e Nek, passando per il cast di "Mare fuori" e Gigliola Cinquetti, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, anche l'attrice Sabrina Ferilli, presente in studio per presentare al pubblico la nuova serie tv "Gloria", in onda su Rai 1 da lunedì.

Domenica In, dal cast di Mare Fuori ai Ricchi e Poveri, passando per Sabrina Ferilli e Sergio Assisi: tutti gli ospiti di Rai 1