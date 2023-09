Ryder Cup 2023, le wags del golf invadono Roma: chi sono le mogli o fidanzate dei campioni Usa tra shopping di lusso e cene glamour

Gli occhi del mondo sono tutti puntati sui campioni del golf che fino a domenica 1 ottobre si sfideranno nella Ryder Cup italiana. Ma in questi giorni ad attirare l'attenzione sono anche le moglie o fidanzate dei giocatori che hanno invaso la Capitale per godersi vere e proprie vacanze romane. Un po' di shopping nei negozi del lusso del centro storico, un pranzo sotto al sole sopra alle terrazze affacciate sulla città, la cena nella cornice («amazing») delle Terme di Caracalla, poi tutte a tifare i loro campioni del cuore al Marco Simone Golf Club di Guidonia. Divisa ufficiale anche per loro, tutte vestite uguali - dalla tuta in aereo ai look più casual - ieri alla cerimonia ufficiale presentata da Melissa Satta (oltretuto anche lei fidanzata di uno sportivo, Matteo Berrettini), hanno sfilato con un lungo abito bordeaux in puro stile patriottico firmato dallo stilista americano Ralph Lauren. Ma chi sono le wags del golf?