Rosanna Calistro, accoltellata dall'ex e salva per miracolo: «Denunciate subito prima che sia troppo tardi. Ora ho paura che Valerio mi uccida»

«Ho sbagliato a sottovalutare la violenza del mio ex fidanzato e ho rischiato di morire». Lo ha detto in un'intervista a La Nazione Rosanna Calistro, 57 anni che lo scorso 14 ottobre a Pontedera (Pisa) fu aggredita in strada e accoltellata dal suo ex Valerio Spinelli, 46 anni, che poco dopo fu arrestato dai carabinieri mentre tentava la fuga in treno. La donna rischiò di restare uccisa nell'aggressione.