Meghan e Harry, la villa in California è a rischio: ecco le foto della casa (da 14 milioni) che potrebbero dover lasciare

La residenza americana da 14 milioni di euro di Harry e Meghan Markle è a rischio: i Sussex potrebbero perderla se il ricorso per rendere pubblica la loro domanda di visto per gli Stati Uniti venisse accolto. In questo caso, il figlio minore di re Carlo potrebbe affrontare gravi conseguenze, tra cui l'obbligo di lasciare gli Stati Uniti e, di conseguenza, anche la villa milionaria di Montecito, dove vive con sua moglie Meghan Markle e i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet.