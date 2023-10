Nina Zilli: «Scartata da un lavoro perché ero incinta. Elodie? La frecciata non era per lei»

Scartata da un lavoro perché incinta. E' la storia (purtroppo vera) che racconta Nina Zilli in un'intervista al Corriere della Sera. Mamma di Anna Blue, 43 anni, la cantante da milioni di copie vendute racconta che l'inizio della maternità è stato (anche) una doccia fredda.

Nina Zilli, il contratto saltato per la maternità

«Stavo trattando la partecipazione a un evento privato - spiega - Gli organizzatori hanno contattato il mio staff spiegando di avere sentito la notizia (spoilerata da Fiorello ndr), domandavano quando era previsto il termine della gravidanza.

Con serietà, gli è stato comunicato. Ci stavano solo girando un po’ intorno perché è arrivato subito il: no, grazie. Ero incinta e questo evidentemente mi rendeva inaffidabile ai loro occhi. Se deve partorire non sarà pronta, cambiamo cavallo».

«Ero al quarto mese e mi toglievano il lavoro perché ero incinta come fosse la cosa più naturale del mondo. Non corre l’anno 2023? L’evento cancellato era fissato quasi un mese dopo il parto. Pronta o non pronta, signori, avrei dovuto dirlo io: o no?».

Invece, mamma da giugno, a due settimane dal parto era su un palco a Rimini mentre il suo compagno, il rapper-produttore Daniele Lazzarin, in arte Danti dava il biberon alla piccola Anna Blue. «Corro in sala prove tra una poppata e l’altra - racconta - Si pensa a un cantante e lo si immagina seguito da chissà che codazzo di aiuti. La mia realtà è molto più basica: sono libera professionista e non posso fermarmi».

Nina Zilli parla anche delle colleghe e della frase che è stata interpretata come un attacco a Elodie, ma non lo era. «Uscite la musica bella» e non altro: «E hanno detto che ce l’avevo con Elodie. Una bufala. Frequentiamo gli stessi giri e lei sa che non parlavo di lei. Io commentavo una tendenza più ampia».