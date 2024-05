Giulia Tramontano, l'omicidio ricostruito da Impagnatiello: la lite, il veleno e le coltellate alle spalle. Cosa ha detto il killer in aula

Un delitto figlio di un raptus, non premeditato. Così lo ha descritto Alessandro Impagnatiello, ricostruendo questa mattina in aula le fasi che hanno portato all’omicidio di Giulia Tramontano, a quel punto suo ex fidanzata e incinta al settimo mese di Thiago. L’ex barista dell’Armani Cafè ha spiegato che anche la somministrazione del veleno, certificata dalle analisi sul cadavere di Giulia, sia in realtà avvenuta solo due volte e in quantitativi minimi: «Non volevo farle del male, volevo provocare l’aborto», ha ammesso. Ripercorriamo le tappe del delitto secondo la ricostruzione fornita dal killer.