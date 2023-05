Contrariamente a quanto si crede, Carlo III non è "re d'Inghilterra", ma re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Ecco perché il suo patrimonio è distribuito in larga parte del paese. A cominciare dai palazzi: da Buckingham Palace a Sandrigham, dal castello di Windsor a quello di Balmoral, sono tutti i luoghi dove il sovrano potrà scegliere di vivere. Trenta le residenze a sua disposizione, castelli e ville dal Norfolk alla Transilvania, che ora sta valutando se scegliere come luogo per la vita durante il suo regno.