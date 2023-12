Harry e Meghan Markle in crisi (finanziaria), ecco quanto guadagnano: lavorano solo un'ora a settimana e la loro fondazione sta fallendo

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:36

Il principe Harry e Meghan Markle, da tempo sotto i riflettori mediatici, sembrano attraversare un periodo difficile non solo dal punto di vista delle relazioni familiari, ma anche sul versante finanziario, al punto che lavorano davvero poco. Dopo le turbolenze causate dal libro di Omid Scobie, "Endgame," che ha inflitto un colpo davvero grosso alle trattative per un possibile ritorno nella Famiglia Reale, è giunto il momento di fare i conti con i numeri della loro Archewell Foundation. I dati fiscali del 2022 sono stati resi pubblici, rivelando uno scenario finanziario tutt'altro che roseo per il principe e la duchessa.

