Castelli e palazzi reali, ecco i 15 più visitati d'Europa: da quello di Dracula alla Bella Addormentata

L'ultimo ad aprire le porte è il castello di Balmoral, in Scozia: la residenza estiva dove morì la regina Elisabetta per la prima volta da luglio 2024 potrà essere visitata al suo interno. Ma sono tantissimi i castelli e palazzi reali d'Europa che rientrano tra le attrattive culturali più ricercate in vacanza. Ma quali sono i più conosciuti e visitati? Dal Regno Unito alla Francia, fino in Italia: ecco la classifica dei 15 castelli e palazzi reali più popolari d’Europa. A stilarla è stata Musement, piattaforma per prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, che ha analizzato oltre 3.800 luoghi d’interesse in tutta Europa e stilato la top 15 dei palazzi più famosi basandosi sul numero di recensioni ricevute su Google. E non mancano le sorprese.

Re Carlo apre le porte del Castello di Balmoral: per la prima volta si potranno visitare le stanze della residenza dove morì Elisabetta