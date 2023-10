Il massacro del rave in Israele si poteva evitare? Il festival, originariamente, non doveva svolgersi al confine con Gaza. In una posizione, quindi, potenzialmente pericolosa. Ma altrove. La posizione, però, è stata cambiata solo due giorni prima dell'inizio. Ed è stato scelto il deserto vicino al kibbutz di Re'im. Qui si è compiuta la strage, con almeno 200 morti. Ma perché è cambiato il sito prescelto? Cosa è successo?

