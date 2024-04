Rafah, l'ultima roccaforte di Hamas: ecco perché Israele prepara l'operazione militare nella città al confine con l'Egitto

Svolta nella guerra in Medio Oriente: l'esercito israeliano sarebbe pronto per entrare a Rafah, la città palestinese considerata l'ultima roccaforte di Hamas nella Striscia di Gaza. L'operazione sarà lanciata non appena arriverà il via libera da parte del governo: lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz citando media internazionali che a loro volta riprendono le parole di un alto funzionario della Difesa. Il ritiro, poche settimane fa, delle forze israeliane da Khan Yunis, una delle principali città della Striscia di Gaza, ha segnato un cambiamento significativo nella strategia militare di Israele. Questa mossa farebbe parte di una più ampia ricollocazione delle risorse militari, con il fine di concentrare tutta l'attenzione su Rafah, al confine con l'Egitto.