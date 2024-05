Gaza, raid notturno a Rafah: 7 morti tra cui 4 bambini

Un attacco aereo notturno su una casa nel nord di Rafah ha causato 7 vittime, di cui 4 bambini. Lo riferisce Al Jazeera. Anche a Rafah est l'emittente qatarina parla di «un aumento degli attacchi aerei e dei bombardamenti di artiglieria». Gli attacchi militari israeliani si sono intensificati anche in alcune parti del nord di Gaza, come il quartiere di Sheikh Ijlin, così come nel centro della Striscia, dove testimoni oculari affermano che vi è un «costante intenso bombardamento di artiglieria», sostiene Al Jazeera.

Israele lancia l'ultimatum a Hamas: «Accordo in una settimana o entriamo a Rafah». Ancora proteste pro-Palestina