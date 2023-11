Putin, la flotta di superyacht (che vale 1 miliardo di euro): dalle piscine a scomparsa a bordo ai bagni in oro

Lui, Vladimir Putin, minimizza. E sostiene di guidare una Lada - utilitaria made in Russia -, di vivere in un appartamento adatto a uno scapolo e di guadagnare poco più di 80 mila euro all’anno. Ma la realtà racconta invece di un patrimonio che lo lancia verso le zone alte della classifica degli uomini più ricchi del mondo, con una fortuna personale stimata in oltre 180 miliardi di euro. Tra gli innumerevoli beni dello zar, anche una flotta di superyacht dal valore superiore al miliardo di euro.