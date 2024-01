Principe Andrea, le nuove rivelazioni di Virginia Giuffre: «C'era un altro reale nella villa di Epstein, era straniero ma parlava bene inglese»

Nuova bufera sul principe Andrea. Virginia Giuffre sostiene che il pedofilo Jeffrey Epstein la pagò 15.000 dollari per fare sesso con lui quando aveva 17 anni. Ma non solo. Sembra che nella villa del miliardario, Andrea non fosse l'unico di sangue blu: era presente infatti anche un altro reale, di cui però la Giuffre non fa mai il nome. E' quanto compare nell'ultima tranche di documenti appena aperti sul caso Epstein. La donna, che oggi ha 40 anni, ha avanzato le accuse quando ha testimoniato nel 2016 mentre era interrogata sotto giuramento. Il caso che coinvolge il principe Andrea e Virginia Giuffre è emerso infatti anni fa dopo il suicidio in carcere di Jeffrey Epstein, imprenditore statunitense arrestato per abusi sessuali. Ma ora i nuovi documenti processuali sul caso Epstein, resi pubblici in questi giorni dal tribunale di New York, hanno riportato tutto a galla.